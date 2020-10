Primo gol in MLS, Higuain: «Nessun sollievo…» – VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzalo Higuain ha segnato il Primo gol con la maglia dell’Inter Miami in MLS: le sue parole dopo il match Higuain ha messo a segno il suo Primo gol con la maglia dell’Inter Miami. Ecco le sue parole. «Nessun sollievo per il gol. Per tutta la carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo. Ho giocato sempre ai massimi livelli in Europa e quindi Nessuna pressione per far gol. Questo è il mio lavoro ma senza ansia. Più gioco e più mi sento meglio. La MLS è un campionato molto complesso ma è simile alla Serie A. Credo che non faticherò ad abituarmi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzaloha segnato ilgol con la maglia dell’Inter Miami in MLS: le sue parole dopo il matchha messo a segno il suogol con la maglia dell’Inter Miami. Ecco le sue parole. «sollievo per il gol. Per tutta la carriera ho dovuto fare gol e rendere al massimo. Ho giocato sempre ai massimi livelli in Europa e quindia pressione per far gol. Questo è il mio lavoro ma senza ansia. Più gioco e più mi sento meglio. La MLS è un campionato molto complesso ma è simile alla Serie A. Credo che non faticherò ad abituarmi». Leggi su Calcionews24.com

