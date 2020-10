"Nessuna aggressione omofoba". E la d'Urso silura Iconize: "Tu non mi usi" - (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Galici Da Barbara d'Urso, Soleil Sorge ha rivelato che Iconize non è mai stato aggredito ma si è colpito con un surgelato: sotto choc la conduttrice Iconize ha davvero finto l'aggressione omofoba? Questa è la teoria che si fa sempre più largo dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge a Pomeriggio5, dove l'influencer ha dichiarato di aver le prove che quanto accaduto lo scorso maggio sia stata, in realtà, una mossa del ragazzo per attirare l'attenzione su di sé. Incredula Barbara d'Urso, che dopo la presunta aggressione aveva ospitato il ragazzo in collegamento per denunciare i fatti. La conduttrice lotta da anni contro le aggressioni omofobe, ospita spesso nelle sue trasmissioni esponenti della comunità ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Galici Da Barbara d', Soleil Sorge ha rivelato chenon è mai stato aggredito ma si è colpito con un surgelato: sotto choc la conduttriceha davvero finto l'? Questa è la teoria che si fa sempre più largo dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge a Pomeriggio5, dove l'influencer ha dichiarato di aver le prove che quanto accaduto lo scorso maggio sia stata, in realtà, una mossa del ragazzo per attirare l'attenzione su di sé. Incredula Barbara d', che dopo la presuntaaveva ospitato il ragazzo in collegamento per denunciare i fatti. La conduttrice lotta da anni contro le aggressioni omofobe, ospita spesso nelle sue trasmissioni esponenti della comunità ...

Da Barbara d'Urso, Soleil Sorge ha rivelato che Iconize non è mai stato aggredito ma si è colpito con un surgelato: sotto choc la conduttrice.

“Non mi usi!”: Barbara D’Urso contro Iconize, ex di Tommaso Zorzi accusato di finta aggressione

Tommaso Zorzi è stato accusato dalla ex amica Soleil Sorge di essersi procurato con un pacco di surgelati i lividi che ha mostrato in tv come ...

