MotoGP | GP Francia 2020 Zarco | “Pressione? Più per Quartararo…”

"L'infortunio al polso sta andando sempre meglio, anche se mi fa ancora un po' male. Il corpo deve adattarsi e deve compensare questo problema. Dovrei fermarmi per qualche mese, ma non possiamo permettercelo. Ci stiamo lavorando. La gara? La pressione è più per Quartararo che per me, daremo il meglio. Speriamo che le condizioni meteo saranno buone". Lo ha detto Johann Zarco in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Francia di MotoGP.

