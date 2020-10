Milano, Sala: “Al momento nessuna restrizione sui locali, poi si vedrà…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Al momento non è prevista nessuna restrizione sui locali, ci stiamo suddividendo ruoli e zone della città tra forze di polizia, in coordinazione con il prefetto“. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito a possibili chiusure dei locali della movida milanese. “Stasera i vigili saranno concentrati nelle aree della movida ma sono tanti gli spazi con assembramenti serali, poi si vedrà – ha aggiunto Sala in collegamento con Sky TG24 -. Serve flessibilità nella gestione, oggi non siamo in grado di dare una regola che funzionerà il prossimo mese“. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Alnon è previstasui, ci stiamo suddividendo ruoli e zone della città tra forze di polizia, in coordinazione con il prefetto“. Lo ha annunciato il sindaco di, Beppe, in merito a possibili chiusure deidella movida milanese. “Stasera i vigili saranno concentrati nelle aree della movida ma sono tanti gli spazi con assembramenti serali, poi si vedrà – ha aggiuntoin collegamento con Sky TG24 -. Serve flessibilità nella gestione, oggi non siamo in grado di dare una regola che funzionerà il prossimo mese“.

Corriere : A Milano stretta di Sala: «Da stasera forze dell’ordine nei luoghi della movida» - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, Sala: “Situazione sotto controllo, per ora no restrizioni bar”. VIDEO - pfmajorino : Vedo che #Gallera farfuglia qualcosa su #Sala tentando di replicare di fronte alla vergogna dei vaccini antinfluenz… - Affaritaliani : Sala: 'Polizia nei luoghi della movida Bus, forse l’80% della capienza è troppo' - turbobuonista : RT @bioccolo: 'Beppe Sala presenta i risultati del questionario e lancia un appello per una città verde' Beppe Sala cancella lo smartworki… -