Luca Argentero | nei panni di Doc fa record di ascolti

Leggi su aciclico

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non è mai stato così feliceArgenterò. Dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus, finalmente il 15 ottobre la sua fiction Doc – Nelle tue mani torna in onda su Raiuno. Per la gioia dei quasi nove milioni di telespettatori che attendono di scoprire come va a finire la storia (ispirata a quella del dottor Pierdante Piccioni) di Andrea Fanti, medico che perde la memoria dopo un trauma cerebrale. In primavera erano andate in onda quattro delle otto serate previste, poi la pandemia aveva bloccato le riprese. Ora è arrivato il momento di servire il finale, che – c’è da scommetterci – replicherà il successo dell’esordio. Numeri di questo genere sono incredibili al giorno d’oggi: nove milioni sono quelli che ottiene il commissario Montalbano, per intenderci. Nemmeno una serie tv ...