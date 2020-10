Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda, la signora in rosso (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il royal look di ottobre 2020 sfoglia la gallery Maxima d’Olanda, la signora in rosso! La regina 49enne ha presenziato a un evento a Utrecht con un total look rosso scarlatto: dall’abito al soprabito con applicazioni floreali agli stivali e alla it bag. Bisogna dire che la sovrana olandese ha davvero azzeccato la scelta cromatica: la tonalità le ha illuminato il viso accendendolo. Peccato per la mascherina nera che, invece, è sembrata fuori posto. A quel punto poteva fare come ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildi ottobre 2020 sfoglia la galleryd’Olanda, lain! La regina 49enne ha presenziato a un evento a Utrecht con un totalscarlatto: dall’abito al soprabito con applicazioni floreali agli stivali e alla it bag. Bisogna dire che la sovrana olandese ha davvero azzeccato la scelta cromatica: la tonalità le ha illuminato il viso accendendolo. Peccato per la mascherina nera che, invece, è sembrata fuori posto. A quel punto poteva fare come ...

Kate Middleton cambia acconciatura e si fa bionda. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato un nuovo look in occasione di una visita gli studenti dell'Università di Derby oraganizzata per ...

Conformal: il look ideale per il lavoro da remoto

Nasce quello che viene definito lo stile «Conformal», che unisce la sicurezza in se stessi (in inglese «confident») agli abiti formali. Anche per chi lavora da casa ...

