Il gesto inaspettato di Fedez per una fan commuove il web: ecco cosa è successo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta Fedez si è rivelato il rapper dal cuore d'oro. Perché? Ve lo spieghiamo subito. In questi giorni una fan del rapper aveva lanciato una raccolta fondi per salvare il suo cagnolino, di nome Leo. La campagna è stata lanciata su Gofundme, lo stesso sito dove il rapper milanese e sua moglie Chiara avevano avviato la raccolta fondi durante l'emergenza Covid. Ma perché il cagnolino aveva bisogno di aiuto? Stando a quanto raccontato dalla padrona, Leo (il cagnolino) dovrebbe sottoporsi ad un'operazione costosissima. Una spesa che però, sfortunatamente, lei non poteva sostenere. Stando alle ricostruzioni sul web, quella del cagnolino della fan di Fedez sembrava una situazione disperata. Più volta la stessa fan aveva taggato Fedez nei suoi Tweet lanciandogli il ...

