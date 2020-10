Il comico Saverio Raimondo: «Impariamo a ridere di tutto, anche della disabilità» – L’intervista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una volta c’era Picchiatello, interpretato da Jerry Lewis, che si contorceva in strane pose, così assurde da ricordare addirittura le movenze di uno spastico. Ma c’era anche il Tontolini – sciocco e maldestro – di Ferdinand Guillaume, il Cretinetti di André Deed. La comicità è da sempre alimentata dai comportamenti imbarazzanti, dai problemi provocati da disabili di vario tipo. La disabilità, che può essere rappresentata dalla vecchina col tic alla gamba, o dal “menomato”, o dallo sbadato – perché, dopotutto, ognuno è disabile a modo suo. E questo è uno dei grandi temi che attraversa tutto il mondo del comico. Ma davvero si può fare comicità prendendo di mira le disabilità ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una volta c’era Picchiatello, interpretato da Jerry Lewis, che si contorceva in strane pose, così assurde da ricordare addirittura le movenze di uno spastico. Ma c’erail Tontolini – sciocco e maldestro – di Ferdinand Guillaume, il Cretinetti di André Deed. La comicità è da sempre alimentata dai comportamenti imbarazzanti, dai problemi provocati da disabili di vario tipo. La disabilità, che può essere rappresentata dalla vecchina col tic alla gamba, o dal “menomato”, o dallo sbadato – perché, dopo, ognuno è disabile a modo suo. E questo è uno dei grandi temi che attraversail mondo del. Ma davvero si può fare comicità prendendo di mira le disabilità ...

Un servizio gratuito di assistenza telefonica in grado di fornire risposte adeguate ai diversi bisogni delle persone con Atrofia muscolare spinale, malattia che colpisce in Italia 1 bambino su 6mila.

Vittorio Brumotti e Saverio Raimondo a sostegno delle Famiglie SMA

Una campagna per supportare il servizio gratuito del Numero Verde Stella dedicato ai bambini affetti da atrofia muscolare spinale ...

Un servizio gratuito di assistenza telefonica in grado di fornire risposte adeguate ai diversi bisogni delle persone con Atrofia muscolare spinale, malattia che colpisce in Italia 1 bambino su 6mila.