Crolla ponte con pista ciclabile. Era stato urtato da un camion: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia (Di giovedì 8 ottobre 2020) ponte Crollato a Roma. È successo questa mattina, intorno alle ore 10 circa, nei pressi di piazzale Roberto Ardigò al municipio VIII della Capitale, nel quartiere Eur. Il distacco di porzione di strada è avvenuto per urto accidentale di un camion in manovra che aveva la gru sollevata tanto da urtare la pista e abbattere il ponte dove è presente la pista ciclabile della via Laurentina, all'altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato l'area bloccando la circolazione delle auto. Al momento è in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco del comando di Roma.

