Confcommercio | migliora disagio sociale ma restano fragilità

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ad agosto il Misery Indexè sceso a quota 21,9 punti, 2,6 punti in meno rispetto a luglio. La situazione fotografata dall’indice è dunque inmento, anche se l’Ufficio Studi confederale rileva la persistenza di “molti elementi di fragilità, con una ripresa che appare ancora non particolarmente diffusa e che stenta a estendersi a molti settori dei servizi, soprattutto quelli ricettivi, della ristorazione e per la fruizione del tempo libero”. Quanto al mercato del lavoro, sembra avviato ad una “normalizzazione”, almeno per quanto riguarda la distribuzione tra le forze di lavoro e gli inattivi. Disoccupazione estesa e prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenzaPer quanto riguarda le due componenti del MIC, il tasso di disoccupazione estesa si è ...