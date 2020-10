Beautiful | Sally Spectra passa a Febbre D’Amore non solo l’attrice | anche il personaggio

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Se ci avete seguiti negli ultimi tempi, siete già al corrente che Courtney Hope e il suoin, sono uscite di scena.Leggi: MARE FUORI, anticipazioni quarta puntata di mercoledì 14 ottobrePer quanto riguarda le puntate italiane, data la crescente distanza con la programmazione USA, la stilista continuerà ad animare le vicende della soap ancora per molti mesi, sebbene con un destino sempre più tetro. Non lasciatevi ingannare, infatti, dai prossimi episodi in onda sugli schermi nostrani, dove la ragazza tornerà tra le braccia di Wyatt, coronando almeno in apparenza il suo sogno d’amore…, anticipazioni puntate italiane:torna con WYATT (per ...