Xbox Series S ha generato 'molte discussioni' interne a Microsoft nel corso dello sviluppo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Xbox Series X è arrivata nelle mani della stampa specializzata e di alcuni influencer che hanno avuto modo di testare la console di Microsoft. Tuttavia, come ormai saprete, Series X non sarà l'unica console next-gen ad arrivare sul mercato. I giocatori, infatti, potranno scegliere di acquistare la più economica Xbox Series S.E proprio Series S è di recente tornata sotto i riflettori, dopo che Microsoft ha svelato che il suo sviluppo ha generato molte discussioni interne all'azienda.Nello specifico, il colosso di Redmond si è chiesto quale poteva essere il compromesso più accettabile tra qualità grafica e prestazioni.

