Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 11.20 UMBERTO VERINI BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA STRADA 213 FLACCA SULLA QUALE ALL’ALTEZZA DEL KM 13+300 UN INCIDENTE CAUSA CODE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DISAGI E CODE SULLA VIA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 VIA DI GROTTAROSSA NUOVAMENTE IN ENTRATA AE SI STA IN CODA SULLA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI. STESSA SITUAZIONE SULLA TRIONFALE NUOVAMENTE TRA VIA DELLA GIUSTINANA E VIA GUALANDI IN DIREZIONE DEL CENTRO ...