Tempesta ALEX: da cimiteri francesi i corpi ritrovati sulle nostre coste

Tempesta ALEX: i corpi ritrovati sulle nostre coste probabilmente provengono da cimiteri francesi. Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha dichiarato lunedì che i corpi ritrovati su una spiaggia ligure tra Sanremo e Ventimiglia dopo il violento maltempo nel fine settimana, non sono morti recenti ma remoti cadaveri."Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere ai corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell'acqua". Dalla Guardia Costiera del Porto d'Imperia, Giuseppe Semeraro ha sottolineato che verranno raccolti "elementi per identificarli e che comunque non sarà un ...

Quintali di legna accatastata sulle spiagge, il contrasto di colori tra l'acqua fangosa del fiume che si scontra e si fonde con l'azzurro del mare, quel che resta della passerella Squarciafichi, simbo ...

Val Roja. Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron si è recato oggi in visita in Val Roja, duramente colpita dalla tempesta Alex che si è abbattuta sulla zona nella notte tra il 2 e il ...

Quintali di legna accatastata sulle spiagge, il contrasto di colori tra l'acqua fangosa del fiume che si scontra e si fonde con l'azzurro del mare, quel che resta della passerella Squarciafichi, simbo ...

Val Roja. Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron si è recato oggi in visita in Val Roja, duramente colpita dalla tempesta Alex che si è abbattuta sulla zona nella notte tra il 2 e il ...