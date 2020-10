Studenti con DSA: ecco come imparo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Convinti che non esista un solo modo corretto di insegnare e di imparare, abbiamo chiesto a Valentina Secchi, tutor di un Doposcuola specialistico, di raccontarci la sua esperienza. “Più esercizi di matematica fai più impari” Chi non l’ha mai sentita questa frase detta da un’insegnante di matematica alzi la mano. E anche i nostri ragazzi Decisamente Super Affascinanti (Studenti con DSA) succede spesso, ahimè. Ed è stato proprio Luigi che l’altro giorno nel nostro doposcuola ci ha riportato questa frase infelice del suo insegnante. “ma io ho capito la procedura e così mi sono concentrato su altri compiti” ha risposto Luigi. E bravo il nostro ragazzo, che ha capito che ripetere un numero infinito di volte gli esercizi di matematica non serve ad allenare nessun tipo di automatismo, se ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Convinti che non esista un solo modo corretto di insegnare e di imparare, abbiamo chiesto a Valentina Secchi, tutor di un Doposcuola specialistico, di raccontarci la sua esperienza. “Più esercizi di matematica fai più impari” Chi non l’ha mai sentita questa frase detta da un’insegnante di matematica alzi la mano. E anche i nostri ragazzi Decisamente Super Affascinanti (con DSA) succede spesso, ahimè. Ed è stato proprio Luigi che l’altro giorno nel nostro doposcuola ci ha riportato questa frase infelice del suo insegnante. “ma io ho capito la procedura e così mi sono concentrato su altri compiti” ha risposto Luigi. E bravo il nostro ragazzo, che ha capito che ripetere un numero infinito di volte gli esercizi di matematica non serve ad allenare nessun tipo di automatismo, se ...

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - zaiapresidente : ???? L'istituto Irigem di Bassano del Grappa (Vicenza) ha testato ieri tutti gli studenti, con l'autorizzazione dei g… - simonebaldelli : Ecco cosa sei costretto a dire quando i vertici del tuo partito prima di fare i parlamentari facevano gli studenti… - PonytaEle : RT @ilgiornale: In un video che circola sui social, un impiegato scolastico misura la temperatura in ingresso agli studenti con la sua mano… - nuvolar97330681 : RT @ilgiornale: In un video che circola sui social, un impiegato scolastico misura la temperatura in ingresso agli studenti con la sua mano… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti con Maiolati Spontini, con l'auto contro il bus degli studenti: un ferito Centropagina Speciale scuola: assessore Lazio, test salivari a studenti istituto Fiumicino

Roma, 06 ott 15:00 - (Agenzia Nova) - Al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole ... scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti ...

Speciale scuola: Regione Lazio, da apertura meno del 10 per cento casi, quasi tutti con link esterni

con l'Ufficio scolastico regionale per fare un punto della situazione. "Una circolare per snellire le procedure. Un ringraziamento agli operatori scolastici, agli studenti e al personale sanitario per ...

"Subito al lavoro dopo la laurea"

Noi vi supportiamo in tutto. Abbiamo fatto importanti accordi per agevolare gli studenti, con accordi per i treni e i pullman, per una città che è diventata davvero universitaria". Il prefetto, ...

Roma, 06 ott 15:00 - (Agenzia Nova) - Al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole ... scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti ...con l'Ufficio scolastico regionale per fare un punto della situazione. "Una circolare per snellire le procedure. Un ringraziamento agli operatori scolastici, agli studenti e al personale sanitario per ...Noi vi supportiamo in tutto. Abbiamo fatto importanti accordi per agevolare gli studenti, con accordi per i treni e i pullman, per una città che è diventata davvero universitaria". Il prefetto, ...