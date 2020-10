Roland Garros 2020 | Barazzutti | “Sinner è un predestinato | arriverà in alto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Corradoha parlato di Jannik Sinner all’indomani del match che lo ha visto coinvolto contro Rafael Nadal: “Sinner è unarriverà in alto. Ieri ha giocato una grande partita per due set mettendo alle corde Nadal – ha detto il capitano di Coppa Davis all’Adnkronos – Ha giocato senza timore davanti a un signore che ha vinto 12 volte a Parigi. Gli è mancata un po’ d’esperienza nei momenti decisivi quando ha servito per il primo set sul 6-5 e sul 4-4 nel secondo dove tra l’altro è stato anche sfortunato per un nastro contrario”. Il pensiero diche poi ha detto: “Oltre ad essere bravo in campo, ha la testa giusta penso non avrà problemi ad andare in top 10 ma potrà ...