Nazionale Under 21, due positivi Bastoni e l'atalantino Carnesecchi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia, sono risultati positivi al coronavirus. L'allenamento previsto mercoledì 7 ottobre è stato annullato e la squadra si trova in isolamento fiduciario.

