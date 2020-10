Lutto a Casal di Principe | Giuseppe muore a soli 27 anni | “Non ti dimenticheremo mai”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ il giorno del dolore adiDi Bona, 27enne del posto, è morto a27. Il giovane era ricoverato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare.di27La notizia si … L'articolodi27: “Non timai” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.