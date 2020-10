L’ultima idea di Wall Strett: quotare l’acqua in Borsa. Un rischio per il mondo intero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sulla carta, un progetto dai nobili intenti. Il Cme Group, la più grande piazza finanziaria di contratti a termine al mondo, ha annunciato l’arrivo del primo future (un derivato) sul mondo dell’acqua, che nelle intenzioni del gruppo dovrebbe servire ad aiutare le aziende agricole, le imprese, le municipalità a proteggersi da eventuali rischi che potrebbero derivare da un’improvvisa carenza idrica. Bello, bellissimo, come detto. Eppure, non manca chi dietro questo passaggio ha individuato i primi passi di una gigantesca sciagura: l’acqua che, esattamente come i diamanti o l’oro, diventa una commodity, influenzata dalla speculazione finanziaria e dall’andamento del mercato. A lanciare l’allarme è stato Frederick Kaufman, professore della Graduate School of Journalism della City University ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sulla carta, un progetto dai nobili intenti. Il Cme Group, la più grande piazza finanziaria di contratti a termine al, ha annunciato l’arrivo del primo future (un derivato) suldell’acqua, che nelle intenzioni del gruppo dovrebbe servire ad aiutare le aziende agricole, le imprese, le municipalità a proteggersi da eventuali rischi che potrebbero derivare da un’improvvisa carenza idrica. Bello, bellissimo, come detto. Eppure, non manca chi dietro questo passaggio ha individuato i primi passi di una gigantesca sciagura: l’acqua che, esattamente come i diamanti o l’oro, diventa una commodity, influenzata dalla speculazione finanziaria e dall’andamento del mercato. A lanciare l’allarme è stato Frederick Kaufman, professore della Graduate School of Journalism della City University ...

