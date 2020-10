Inter, Bastoni attende il terzo tampone: allenamenti individuali per il club (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo essere risultato positivo al Covid-19 in un test compiuto nel ritiro della nazionale Under 21, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è oggi sosterrà il terzo tampone come tutti gli Azzurrini in ritiro. Ill club nerazzurro, che ha già tamponi per la rosa e lo staff, proseguirà la preparazione con allenamenti individuali. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo essere risultato positivo al Covid-19 in un test compiuto nel ritiro della nazionale Under 21, il difensore dell’Alessandroè oggi sosterrà ilcome tutti gli Azzurrini in ritiro. Illnerazzurro, che ha già tamponi per la rosa e lo staff, proseguirà la preparazione con

