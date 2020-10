Godeas in gol in tutte le categorie: «Che ansia per raggiungere il record» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Denis Godeas ha parlato del record raggiunto per aver segnato in tutte le categorie italiane Denis Godeas, attaccante di 45 anni in forza alla Triestina Victory, ha raggiunto il record per aver segnato in tutte le categorie del nostro calcio. E il bomber ha raccontato questo traguardo a Itasportpress.it. «Direi che la parte più difficile dell’opera è stata fatta negli altri anni. Era importante mantenersi fisicamente integro. L’idea era nata con Milanese e un amico che mi aveva fatto notare questa particolarità. Parliamo di tre stagioni fa. Mi mancavano poche categorie e sono riuscito fortunatamente a incastrarne due in breve tempo. Il mio vero problema è riuscire a presentarmi sempre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Denisha parlato delraggiunto per aver segnato inleitaliane Denis, attaccante di 45 anni in forza alla Triestina Victory, ha raggiunto ilper aver segnato inledel nostro calcio. E il bomber ha raccontato questo traguardo a Itasportpress.it. «Direi che la parte più difficile dell’opera è stata fatta negli altri anni. Era importante mantenersi fisicamente integro. L’idea era nata con Milanese e un amico che mi aveva fatto notare questa particolarità. Parliamo di tre stagioni fa. Mi mancavano pochee sono riuscito fortunatamente a incastrarne due in breve tempo. Il mio vero problema è riuscire a presentarmi sempre ...

