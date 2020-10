Egitto, Zaki resta in carcere altri 45 giorni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - IL CAIRO, 07 OTT - Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha riferito la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l'udienza di oggi al Cairo., ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - IL CAIRO, 07 OTT - Patrickresterà inper45. Lo ha riferito la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l'udienza di oggi al Cairo., ANSA,.

SkyTG24 : Egitto, Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni - TgLa7 : #Egitto, #Zaki resta in carcere altri 45 giorni - GPiziarte : RT @sedazzari: ++ Egitto, Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni ++ (ANSA) Una barbarie intollerabile... - MascioliPaola : RT @sedazzari: ++ Egitto, Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni ++ (ANSA) Una barbarie intollerabile... - Fruscio1968 : RT @unoscribacchino: #Egitto, Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha stabilito il tribunale del Cairo, chiamato a deci… -