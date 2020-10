Cosa rischia chi fa entrare un telefonino in carcere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Un reato 'ad hoc' per vietare e sanzionare l'introduzione di telefonini all'interno degli istituti penitenziari. E' quello introdotto con il decreto sicurezza approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. Fino a oggi, episodi di questo genere erano puniti semplicemente come illeciti disciplinari e sanzionati all'interno del carcere stesso. Con la nuova previsione, proposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede - si legge nel notiziario web del ministero della Giustizia - si vuole contrastare tutto ciò che può pregiudicare l'efficacia del percorso trattamentale, che tende anche a interrompere i rapporti con gli ambienti criminali esterni di provenienza. La pena prevista è da uno a 4 anni per chi introduce o detiene all'interno di un istituto penitenziario telefoni cellulari o dispositivi mobili di ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Un reato 'ad hoc' per vietare e sanzionare l'introduzione di telefonini all'interno degli istituti penitenziari. E' quello introdotto con il decreto sicurezza approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. Fino a oggi, episodi di questo genere erano puniti semplicemente come illeciti disciplinari e sanzionati all'interno delstesso. Con la nuova previsione, proposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede - si legge nel notiziario web del ministero della Giustizia - si vuole contrastare tutto ciò che può pregiudicare l'efficacia del percorso trattamentale, che tende anche a interrompere i rapporti con gli ambienti criminali esterni di provenienza. La pena prevista è da uno a 4 anni per chi introduce o detiene all'interno di un istituto penitenziario telefoni cellulari o dispositivi mobili di ...

