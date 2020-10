Comunali 2020, a Taurianova non ha vinto davvero la Lega. Per Roy Biasi la sfida inizia ora (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per nascondere la rabbia di un Sud che sembrava ormai divenuta terra di conquista, Salvini esulta per l’elezione di Roy Biasi a Taurianova, centro della provincia di Reggio Calabria con poco più di quindicimila abitanti. In questi giorni molti, strumentalmente, parlano di un risultato che in qualche modo bisogna attribuire alla Lega, a differenza della città di Reggio Calabria che dal leader della Lega non si è per niente fatta influenzare, confermando il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà. Ma la Lega, in realtà, non ha vinto nemmeno a Taurianova, nonostante la campagna elettorale l’avvocato Biasi l’abbia condotta fianco a fianco con un altro leghista di ferro, calabrese, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per nascondere la rabbia di un Sud che sembrava ormai divenuta terra di conquista, Salvini esulta per l’elezione di Roy, centro della provincia di Reggio Calabria con poco più di quindicimila abitanti. In questi giorni molti, strumentalmente, parlano di un risultato che in qualche modo bisogna attribuire alla, a differenza della città di Reggio Calabria che dal leader dellanon si è per niente fatta influenzare, confermando il sindaco uscente, Giuseppe Falcomatà. Ma la, in realtà, non hanemmeno a, nonostante la campagna elettorale l’avvocatol’abbia condotta fianco a fianco con un altro leghista di ferro, calabrese, di ...

