Celiento show | il Bari vola | 3-2 esterno alla Cavese Catania-Juve Stabia 1-0

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - La doppietta del giocatore che non ti aspetti, il ko di una neo retrocessa dB e il match più atteso del Girone C che non lascia vincitori: questo e molto altro si è visto nella terza ...

sportli26181512 : Celiento show, il Bari vince corsaro: 3-2 alla Cavese. Catania-Juve Stabia 1-0: Il difensore, in rete pochi giorni… -

Corriere dello Sport

Il difensore, in rete pochi giorni fa, lancia i galletti con una doppietta decisiva; in gol anche Antenucci. Nessuna rete nel big match tra Ternana e Palermo, bene il Catanzaro ...La squadra biancorossa vince nel finale dopo essersi fatta raggiungere due volte dalla Cavese. In rete anche bomber Antenucci, Auteri vola al primo posto in classifica.