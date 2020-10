Caruso ai quarti del Challenger di Parma: “Devo lavorare per scalare la classifica ATP”. Baldi elimina Mager (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Salvatore Caruso vola ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Il numero 85 del mondo ha sconfitto al secondo turno il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco: il suo prossimo avversario nel Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma sarà il serbo Laslo Djere. Caruso sorride – Soddisfatto al termine dell’incontro il ventisettenne di Avola (Siracusa): “Ho iniziato il match molto bene, molto solido, a differenza del primo turno in cui ho faticato tanto (4-6 6-3 6-4 contro il francese Hugo Grenier, ndr). Sono contento di aver vinto in due set, me lo sono meritato”. Per salire ulteriormente in classifica, Caruso è consapevole di dover ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Salvatorevola aidi finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna. Il numero 85 del mondo ha sconfitto al secondo turno il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco: il suo prossimo avversario nelorganizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President disarà il serbo Laslo Djere.sorride – Soddisfatto al termine dell’incontro il ventisettenne di Avola (Siracusa): “Ho iniziato il match molto bene, molto solido, a differenza del primo turno in cui ho faticato tanto (4-6 6-3 6-4 contro il francese Hugo Grenier, ndr). Sono contento di aver vinto in due set, me lo sono meritato”. Per salire ulteriormente inè consapevole di dover ...

matmosciatti11 : #Caruso ai quarti del Challenger di Parma: “Devo lavorare per scalare la classifica #ATP”. #Baldi elimina #Mager ??… - toMMilanello : OTTAVI DI FINALE #RolandGarros ???? ATP ? ai quarti di finale (1/10) @janniksin ? eliminati (9/10) Sonego Berret… - Pasquorum : RT @GeorgeSpalluto: A Parma 8 italiani in gara in attesa delle qualificazioni. Torna in campo Musetti che esordirà contro Gaio. In gara anc… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: A Parma 8 italiani in gara in attesa delle qualificazioni. Torna in campo Musetti che esordirà contro Gaio. In gara anc… - 8cycling : RT @GeorgeSpalluto: A Parma 8 italiani in gara in attesa delle qualificazioni. Torna in campo Musetti che esordirà contro Gaio. In gara anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso quarti Caruso ai quarti del Challenger di Parma: "Devo lavorare per scalare la classifica ATP". Baldi elimina Mager Sportface.it TENNIS: TORNEO PARMA. ESORDIO POSITIVO PER CECCHINATO E CARUSO-3-

Al secondo turno il suo avversario sara' Lorenzo Musetti, che lo ha battuto al Challenger di Forli': "E' un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Sta crescendo rapidamente, per batterlo dovro' esp ...

Challenger Parma: Cecchinato ok all'esordio, avanti anche Caruso

Inizio positivo per Marco Cecchinato al Challenger di Parma 2020. Il tennista palermitano, arrivato da Parigi dove aveva raggiunto il terzo turno del Roland Garros, supera il polacco Kamil Majchrzak s ...

Al secondo turno il suo avversario sara' Lorenzo Musetti, che lo ha battuto al Challenger di Forli': "E' un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Sta crescendo rapidamente, per batterlo dovro' esp ...Inizio positivo per Marco Cecchinato al Challenger di Parma 2020. Il tennista palermitano, arrivato da Parigi dove aveva raggiunto il terzo turno del Roland Garros, supera il polacco Kamil Majchrzak s ...