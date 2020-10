Baldur's Gate III in azione nei primi 23 minuti di gameplay (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Baldur's Gate III è disponibile da ieri, 6 ottobre, in accesso anticipato e, in pochissimo tempo, il gioco è diventato il più venduto su Steam e GOG.Il titolo è attualmente disponibile in early access a prezzo pieno e propone ai giocatori 25 ore di contenuti complessivi.In attesa del lancio finale di Baldur's Gate III, IGN ha deciso di pubblicare su YouTube un nuovo video in cui vengono mostrati i primi 23 minuti di gameplay.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)'sIII è disponibile da ieri, 6 ottobre, in accesso anticipato e, in pochissimo tempo, il gioco è diventato il più venduto su Steam e GOG.Il titolo è attualmente disponibile in early access a prezzo pieno e propone ai giocatori 25 ore di contenuti complessivi.In attesa del lancio finale di'sIII, IGN ha deciso di pubblicare su YouTube un nuovo video in cui vengono mostrati i23di.Leggi altro...

