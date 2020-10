Scuola, in Emilia-Romagna salgono a 90.000 i ‘No, grazie’ alle supplenze (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLOGNA – Più di 108.000 convocazioni per coprire 15.000 posti per supplenti. L’ultimo bilancio è del direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari. “E’ chiaro che il meccanismo richieda un ripensamento, prima che da parte della politica, da parte della società”, osserva Versari a margine della presentazione della masterclass sulla didattica delle materie steam di Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) BOLOGNA – Più di 108.000 convocazioni per coprire 15.000 posti per supplenti. L’ultimo bilancio è del direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari. “E’ chiaro che il meccanismo richieda un ripensamento, prima che da parte della politica, da parte della società”, osserva Versari a margine della presentazione della masterclass sulla didattica delle materie steam di Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli.

