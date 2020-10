Roma, titolare di un Bar ferita al volto con un coltello: finto cliente si porta via 1.000 euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Paura oggi lungo la Circonvallazione Cornelia dove una donna, titolare di un Bar, è rimasta vittima di una rapina intorno alle 12.30 di ieri, 5 ottobre. Stando a quanto ricostruito un uomo di colore, fingendosi un normale cliente e dopo aver consumato una bevanda, ha seguito la proprietaria sul retro. A quel punto ha estratto un coltello e si è fatto consegnare l’incasso, ammontante a circa 1.000 euro. Nella concitazione del momento la donna è rimasta ferita lievemente al volto (per accertamenti è stata portata in ospedale dove è stata valutata in “codice verde” al San Carlo di Nancy, ndr). Il malfattore si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) Paura oggi lungo la Circonvallazione Cornelia dove una donna,di un Bar, è rimasta vittima di una rapina intorno alle 12.30 di ieri, 5 ottobre. Stando a quanto ricostruito un uomo di colore, fingendosi un normalee dopo aver consumato una bevanda, ha seguito la proprietaria sul retro. A quel punto ha estratto une si è fatto consegnare l’incasso, ammontante a circa 1.000. Nella concitazione del momento la donna è rimastalievemente al(per accertamenti è statata in ospedale dove è stata valutata in “codice verde” al San Carlo di Nancy, ndr). Il malfattore si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Roma titolare MERCATO – È ufficiale, Smalling alla Roma! Ecco tutti gli acquisti di oggi SOS Fanta Dopo il Duce, il Donald. The Atlantic fa il confronto tra Mussolini e Trump

I bellissimi sfondi, le bandiere appese agli antichi palazzi in pietra a Roma, Palermo, Verona ... che – per il sito della nota rivista americana – giustificano il titolo del commento: dopo il Duce, ...

Linea Roma-Pescara, la regione non rischia di perdere il treno. Di Girolamo (M5S): è priorità

Avezzano. Il progetto della linea ferroviaria veloce Pescara-Roma non è mai stato più concreto di oggi: a confermarlo è Gabriella Di Girolamo, senatrice del Movimento 5 Stelle, che vuole "nuovamente r ...

