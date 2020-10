Pellezzano | il sindaco Morra chiede accesso all’indagine Spes

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ildi, dott. Francesco, ha presentato un’istanza diagli atti in merito alla questione dello “” – Studio di Esposizione nella popolazione Suscettibile – per verificare la potenziale ricaduta di inquinanti nelle zone geograficamente interessate dalla presenza delle Fonderie Pisano. Le risultanze, tutt’affatto rassicuranti dello studio in questione, elaborato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, hanno determinato la necessità per il Comune didi costituirsi nel giudizio incardinato presso il TAR Campania Salerno con procedimento num. 735/2020, proposto dall’Associazione “Salute e Vita” ...