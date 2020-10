Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: “Non mandiamo più i figli a scuola”. La preside: “Presto a regime” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Non mandiamo più i figli a scuola”. A protestare con un clamoroso sciopero delle lezioni è un gruppo di genitori dell’istituto comprensivo “Compagni Carducci” di Firenze. Di fronte alla carenza di personale, mamme e papà hanno scelto di farsi sentire e di mandare un messaggio agli organi competenti. Una scelta impegnativa, ma a loro parere resasi necessaria a causa di una situazione diventata insostenibile: dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, i ragazzi vanno in aula per sole tre ore al giorno. A mettere in scena lo sciopero è soprattutto una classe della secondaria di primo grado “Dino Compagni” che fa parte dell’istituto comprensivo. I genitori non ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “Nonpiù ia scuola”. A protestare con un clamorosodelle lezioni è un gruppo didell’istituto comprensivo “Compagni Carducci” di. Di fronte alla carenza di personale, mamme e papà hanno scelto di farsi sentire e di mandare un messaggio agli organi competenti. Una scelta impegnativa, ma a loro parere resasi necessaria a causa di una situazione diventata insostenibile: dall’inizio dell’anno scolastico, infatti, i ragazzi vanno in aula per sole tre ore al giorno. A mettere in scena loè soprattutto unadella secondaria di primo grado “Dino Compagni” che fa parte dell’istituto comprensivo. Inon ne ...

