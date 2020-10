Maltempo Liguria: Aurelia chiusa tra Chiavari e Rapallo per la caduta di un masso (Di martedì 6 ottobre 2020) La strada statale Aurelia è stata chiusa al traffico in serata a causa di un masso pericolante nei pressi della galleria delle Grazie, a Chiavari. L’unico collegamento stradale tra Rapallo e Chiavari è dunque l’autostrada A12. Il tratto di Aurelia era stato interessato da una grande frana lo scorso inverno e da allora il traffico procedeva a senso unico alternato regolato da un semaforo. Le ultime piogge hanno probabilmente fatto muovere il masso che da quanto si apprende è rimasto incastrato tra le reti di protezione. Tecnici Anas sono sul posto per verificare gli interventi necessari.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) La strada stataleè stataal traffico in serata a causa di unpericolante nei pressi della galleria delle Grazie, a. L’unico collegamento stradale traè dunque l’autostrada A12. Il tratto diera stato interessato da una grande frana lo scorso inverno e da allora il traffico procedeva a senso unico alternato regolato da un semaforo. Le ultime piogge hanno probabilmente fatto muovere ilche da quanto si apprende è rimasto incastrato tra le reti di protezione. Tecnici Anas sono sul posto per verificare gli interventi necessari.L'articolo MeteoWeb.

