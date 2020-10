L’esito del referendum è stato chiaro | cosa avverrà ora? di N Lupo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Questo post è a cura di Nicola, professore ordinario di Diritto delle assemblee elettive alla Luiss) La vittoria del sìL’esito delcostituzionale del 20-21 settembre 2020 è: una vittoria dei “Sì” piuttosto netta, che ha sfito il 70% (raggiungendo, con il 69,64%, la percentuale più elevata di voti dei quattrocostituzionali svolti sin qui), distribuita in modo sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio nazionale, con un’affluenza complessivamente superiore al 50% degli aventi diritto, e senza che l’abbinamento con le elezioni regionali e comunali abbia creato effetti distorsivi tra le aree in cui tali elezioni si sono svolte e quelle in cui si è votato ...