Juventus | Federico Chiesa indosserà la maglietta con il numero 22

Con l'annuncio ufficiale dei 23 calciatori che parteciperanno alla Champions League, la Juventus ha comunicato indirettamente anche il nuovo numero di maglia di Federico Chiesa, che indosserà la maglietta con il numero 22. Il giocatore quindi, lascerà il 25, che gli ha portato fortuna a Firenze (numero che alla Juventus è indossato da Adrien Rabiot) e prende il 22 che in passato è stato il numero di Arturo Vidal (al primo anno di Juve, poi passò al 23), e di Asamoah, ma da diverse stagioni era libero.

romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an a… - goal : Federico Chiesa is a Juventus player ???? - sportli26181512 : Juventus, la lista per la Champions 2020 2021: Chiesa ha scelto il 22, Khedira out: Nella lista per la fase a giron… - caro_96_ : RT @GiovaAlbanese: Dunque Federico #Chiesa, alla #Juventus, indosserà la maglia numero 2??2?? -