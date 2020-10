Inter, ecco la lista Champions: out Padelli e Vecino (Di martedì 6 ottobre 2020) Inter lista Champions – Poche sorprese nella lista Champions dell’Inter. Presenti tutti i big e gli ultimi arrivati, compreso anche Radja Nainggolan: gli unici esclusi restano Daniele Padelli e Matias Vecino, che fanno parte della lista scelta da Conte per la fase a gironi. Il vice Handanovic sarà l’ex Genoa Radu, mentre il centrocampista uruguaiano paga … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 ottobre 2020)– Poche sorprese nelladell’. Presenti tutti i big e gli ultimi arrivati, compreso anche Radja Nainggolan: gli unici esclusi restano Danielee Matias, che fanno parte dellascelta da Conte per la fase a gironi. Il vice Handanovic sarà l’ex Genoa Radu, mentre il centrocampista uruguaiano paga … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : 3??6?? | NUMERO Ecco il numero di maglia scelto da @DarmianOfficial ?? - Inter : ? | UCL Ecco l'elenco dei nerazzurri scelti per la @ChampionsLeague 2020/21 ?? - Inter : ?? | SORTEGGIO Ecco il nostro girone per la prossima @ChampionsLeague! @realmadrid @FCShakhtar Inter @borussia… - zurichbound : RT @tuttosport: #Inter, ecco la lista #Champions. Padelli e Vecino out ?? - ssonia77 : RT @Inter: ? | UCL Ecco l'elenco dei nerazzurri scelti per la @ChampionsLeague 2020/21 ?? -