I nuovi iPhone 12 costano meno del previsto, ma manca un pezzo (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi Apple dovrebbe distribuire l'invito per l'evento di lancio dei nuovi iPhone 12 in programma per il 13 ottobre. Se la data dovesse essere confermata, la Mela aprirà i pre-ordini dei nuovi telefoni da venerdì 16 ottobre per poi portare nei negozi i primi smartphone a partire dal 23 ottobre. Probabilmente, visto che Cupertino si prepara a lanciare ben 4 iPhone, è possibile prevedere due tranche di disponibilità: prima iPhone 12 e iPhone 12 Mini, e solo a novembre i nuovi iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Ma per il momento queste informazioni sono soltanto il frutto del lavoro di diversi insider senza alcuna conferma da parte di Apple. Quanto dovrebbero costare i nuovi iPhone Gli ...

