Greenpeace, cresce la rete Mare Caldo per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici sul mare (Di martedì 6 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Il Progetto "mare Caldo" di Greenpeace, avviato a novembre 2019 con una stazione pilota per il monitoraggio delle temperature marine all'Isola d'Elba, vede oggi l'adesione di quattro aree marine protette: il Plemmirio in Sicilia, Capo Carbonara – Villasimius e Tavolara – Punta Coda Cavallo in Sardegna, Portofino in Liguria. L'obiettivo del progetto è quello di … Impronta Unika.

