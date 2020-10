Coronavirus, nuovo DPCM ottobre: ultime da Speranza, locali e palestre salvi ‘per ora’ (Di martedì 6 ottobre 2020) La curva dei contagi da Coronavirus ha ripreso a salire, ragione per cui verrà confermata la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nel nuovo DPCM sarà indicato l’obbligo delle mascherine all’aperto in qualsiasi ora. Il Governo Conte si trova nella delicata situazione di varare misure cautelative anti Covid al fine di garantire lo stato di salute dei propri cittadini ed allo stesso tempo di pensare anche alla delicata situazione economica, che si é venuta a creare in Italia a seguito del primo lockdown. Ecco perché al momento il premier ha escluso, smorzando il panico che si era già diffuso nelle ore di ieri tra ristoratori e gestori del bar, la chiusura anticipata dei locali, Nessun comprifuoco, dunque, al momento, sebbene é giusto ricordarlo, il ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 6 ottobre 2020) La curva dei contagi daha ripreso a salire, ragione per cui verrà confermata la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nelsarà indicato l’obbligo delle mascherine all’aperto in qualsiasi ora. Il Governo Conte si trova nella delicata situazione di varare misure cautelative anti Covid al fine di garantire lo stato di salute dei propri cittadini ed allo stesso tempo di pensare anche alla delicata situazione economica, che si é venuta a creare in Italia a seguito del primo lockdown. Ecco perché al momento il premier ha escluso, smorzando il panico che si era già diffuso nelle ore di ieri tra ristoratori e gestori del bar, la chiusura anticipata dei, Nessun comprifuoco, dunque, al momento, sebbene é giusto ricordarlo, il ...

