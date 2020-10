Coronavirus: Conte, 'battaglia non ancora vinta, attenzione a non abbassare guardia' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il paese ha saputo superare la fase più difficile della pandemia e riesce ad affrontare questa complessa emergenza sanitaria. La battaglia non è ancora vinta, dobbiamo esserne consapevoli perché nessuno, nei giorni e nei mesi a venire, abbia la tentazione di abbassare la guardia: occorre la massima attenzione". Lo ha raccomandato il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative, rivendicando come l'Italia sia diventata "simbolo di resistenza al virus nel mondo". Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il paese ha saputo superare la fase più difficile della pandemia e riesce ad affrontare questa complessa emergenza sanitaria. Lanon è, dobbiamo esserne consapevoli perché nessuno, nei giorni e nei mesi a venire, abbia la tentazione dila: occorre la massima". Lo ha raccomandato il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative, rivendicando come l'Italia sia diventata "simbolo di resistenza al virus nel mondo".

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Parte oggi e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Il nemico non è stato ancora sconfitto, non possiamo disperdere tutti i sacrifici fatti” - AforizmyFraszky : RT @tempoweb: Contrordine niente coprifuoco a #Bar e #ristoranti SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - MassimoSantoma2 : RT @tempoweb: Contrordine niente coprifuoco a #Bar e #ristoranti SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -