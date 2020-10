Comunicazione Speranza | «Nessuna regione può considerarsi fuori dal rischio»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) È il ministro della Salute Robertoa lanciare il definitivo campanello d’allarme sull’attuale situazione italiana della pandemia da coronavirus. Nellaalla Camera – che verrà ripetuta successivamente in Senato – si spiegano le linee guida che hanno animato il governo e che porteranno, a breve, alla definizione di un nuovo Dpcm che verrà verosimilmente pubblicato il prossimo 8 ottobre, dopo una riunione del consiglio dei ministri. LEGGI ANCHE > «Juventus-Napoli? È stato già deciso: non si gioca»sul nuovo Dpcm e sulcontagi in Italia Il titolare del dicastero della Salute ha affermato che, in questo momento, nessun territorio italiano può ...