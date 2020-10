Agenzia_Italia : Colpo ai pusher di Roma Nord: 40 persone indagate e 8 arresti -

Blitz all'alba con l'operazione "Cuncuma". Secondo i carabinieri a guidare l'organizzazione c'era Benito Miccichè. Individuati garage e magazzini utilizzati per nascondere lo stupefacente. Dieci vanno ...Fermata e condannata una 60enne con 10 chili di eroina. È emerso che la donna era un semplice corriere pagato per portare in Europa l’eroina. E in particolare in Italia. I trafficanti che l’hanno usat ...