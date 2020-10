Bari, in arrivo da Lampedusa nave quarantena con 800 migranti (Di martedì 6 ottobre 2020) Emanuela Carucci L'onorevole della Lega, Rossano Sasso: "Ci sono anche tunisini da espellere, perché portarli in Puglia?". Rosario Costanza di Forza Italia: "Saremo invasi" Una nave carica di migranti è in viaggio in queste ore da Lampedusa verso il porto di Bari. Si tratta della "Rhapsody", la nave della compagnia di navigazione italiana "Gnv" ("Grandi navi veloci") messa a disposizione dal Governo di Conte per ospitare i migranti appena sbarcati in Italia e che devono rispettare la quarantena. A darne notizia, in una nota stampa, sono stati i deputati pugliesi della Lega, Anna Rita Tateo e Rossano Sasso che si pongono tanti interrogativi. Il primo fra tutti è "dove saranno collocate queste ottocento persone?". "Sicuramente, in un ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Emanuela Carucci L'onorevole della Lega, Rossano Sasso: "Ci sono anche tunisini da espellere, perché portarli in Puglia?". Rosario Costanza di Forza Italia: "Saremo invasi" Unacarica diè in viaggio in queste ore daverso il porto di. Si tratta della "Rhapsody", ladella compagnia di navigazione italiana "Gnv" ("Grandi navi veloci") messa a disposizione dal Governo di Conte per ospitare iappena sbarcati in Italia e che devono rispettare la. A darne notizia, in una nota stampa, sono stati i deputati pugliesi della Lega, Anna Rita Tateo e Rossano Sasso che si pongono tanti interrogativi. Il primo fra tutti è "dove saranno collocate queste ottocento persone?". "Sicuramente, in un ...

samdcarta : Non è strano che Lampedusa a rotto li collllioni per sta monezza sostenendo che lo stato li avesse abbandonati alli… - nicola_vecchio : RT @Borderline_24: #Bari, #Nave con 800 #Migranti a bordo in arrivo. Decaro: 'Nessuno si fermerà a #Bari, solo uno scalo tecnico' https:/… - Borderline_24 : #Bari, #Nave con 800 #Migranti a bordo in arrivo. Decaro: 'Nessuno si fermerà a #Bari, solo uno scalo tecnico'… - GiuseppeAnacle2 : Attesa a Bari una nave con 800 migranti, avviati i preparativi: 'In arrivo da Lampedusa' - Telebari : Bari, in arrivo dalla Sicilia una nave con 780 migranti: 'Saranno ricollocati'. Riunione in Prefettura - #Bari… -