Atalanta | infortunio Caldara | i tempi di recupero

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 ottobre 2020) Altroper Mattia, che deve fare i conti ancora una volta con un. Il difensore dell’ha riportato la lesione al tendine rotuleo sinistro che lo terrà fuori per circa tre mesi. Domani il giocatore deciderà quando operarsi. Non trova pace il 26enne che negli ultimi due anni ha visto pochissimo il campo proprio a causa dei continui problemi fisici. Nella passata stagione era stata una lesione al legamento crociato sinistro a tenerlo fuori per quasi tutto l’anno. Ora dovrà fare i conti coldal nuovo, sperando sia l’ultimo. L'articolo proviene da Italia Sera.