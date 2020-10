Ascolti TV 5 ottobre 2020, Io ti cercherò esordisce con 5 milioni di telespettatori nella prima puntata e travolge il Gf Vip (Di martedì 6 ottobre 2020) Ascolti TV 5 ottobre 2020, Io ti cercherò esordio vincente con il 20,5%. Gf VIP risponde con il 20,6% e la cifra record di +200.000 Tweet sui social Io ti cercherò, la nuova fiction con Alessandro Gassmann, esordisce su Rai 1 con il 20,8%.La prima puntata vince la serata degli ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 6 ottobre 2020)TV 5, Io ti cercherò esordio vincente con il 20,5%. Gf VIP risponde con il 20,6% e la cifra record di +200.000 Tweet sui social Io ti cercherò, la nuova fiction con Alessandro Gassmann,su Rai 1 con il 20,8%.Lavince la serata degli ...

