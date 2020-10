A Nardò una turista ritrova un reperto storico durante un’immersione (Di martedì 6 ottobre 2020) La giovane turista Nadine La Salvia, in vacanza nella città di Nardò, durante un’immersione ritrova un manufatto storico in ceramica datato tra il XIV e XV secolo Nadine, studentessa universitaria di vent’anni proveniente da Bolzano, tuffandosi nelle acque di Sant’Isidoro, a Nardò, ha notato un particolare oggetto sul fondale dalle decorazioni rosse, il quale ha subito destato la sua curiosità. Dopo aver recuperato e fotografato l’oggetto ha chiesto delucidazioni al suo ex professore di storia dell’arte, il quale le ha consigliato di rivolgersi alla Capitaneria del Porto di Gallipoli. Successivamente la Capitaneria del porto di Gallipoli ha consegnato il reperto storico alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) La giovaneNadine La Salvia, in vacanza nella città di Nardò,un’immersioneun manufattoin ceramica datato tra il XIV e XV secolo Nadine, studentessa universitaria di vent’anni proveniente da Bolzano, tuffandosi nelle acque di Sant’Isidoro, a Nardò, ha notato un particolare oggetto sul fondale dalle decorazioni rosse, il quale ha subito destato la sua curiosità. Dopo aver recuperato e fotografato l’oggetto ha chiesto delucidazioni al suo ex professore di storia dell’arte, il quale le ha consigliato di rivolgersi alla Capitaneria del Porto di Gallipoli. Successivamente la Capitaneria del porto di Gallipoli ha consegnato ilalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di ...

