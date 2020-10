Uomini e Donne: Raselli e d’Urso tornano insieme? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulia D’Urso e Giulio Raselli di recente si sono presi un periodo di pausa. Alcuni indizi su Instagram però fanno pensare ad un loro riavvicinamento. Scopriamo qualche dettaglio in più. Abbiamo conosciuto Giulio Raselli e Giulia D’Urso a Uomini e Donne. I due ragazza dopo un lungo percorso, pieno di alti e bassi sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi e da quel omento nonArticolo completo: Uomini e Donne: Raselli e d’Urso tornano insieme? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulia D’Urso e Giuliodi recente si sono presi un periodo di pausa. Alcuni indizi su Instagram però fanno pensare ad un loro riavvicinamento. Scopriamo qualche dettaglio in più. Abbiamo conosciuto Giulioe Giulia D’Urso a. I due ragazza dopo un lungo percorso, pieno di alti e bassi sono uscitidal dating show di Maria De Filippi e da quel omento nonArticolo completo:e d’Urso? dal blog SoloDonna

