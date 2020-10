‘Non è l’Arena’, Alberto Tarallo da Massimo Giletti svela tutta la verità sul presunto Ares gate: “La storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? Completamente finta, studiata a tavolino” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si infittisce sempre di più il mistero legato al cosiddetto Ares gate e alla natura della relazione che ha legato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: dopo aver aperto, nella Casa del Grande Fratello Vip 5, il vaso di Pandora parlando di una sorta di setta di cui avrebbero fatto parte in passato, i due attori hanno continuato a confrontarsi, per poi scontrarsi, nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in seguito a una clip in cui Adua confidava a Dayane Mello e Matilde Brandi l’omosessualità del suo presunto ex fidanzato. Dopo aver, in un primo momento, negato, la Del Vesco ha confessato la verità, promettendo di scoprire tutte le carte nel corso della prossima ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si infittisce sempre di più il mistero legato al cosiddettoe alla natura della relazione che ha legatoDel: dopo aver aperto, nella Casa del Grande Fratello Vip 5, il vaso di Pandora parlando di una sorta di setta di cui avrebbero fatto parte in passato, i due attori hanno continuato a confrontarsi, per poi scontrarsi, nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in seguito a una clip in cuiconfidava a Dayane Mello e Matilde Brandi l’omosessualità del suoex fidanzato. Dopo aver, in un primo momento, negato, la Delha confessato la verità, promettendo di scoprire tutte le carte nel corso della prossima ...

