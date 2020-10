Napoli e il protocollo sanitario: la Procura della Federcalcio apre un’inchiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell’ufficio, Giuseppe Chiné, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Lo apprende l’ANSA da fonti calcistiche. L'articolo Napoli e il protocollo sanitario: la Procura della Federcalcio apre un’inchiesta proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laha aperto un’inchiesta sulla corretta applicazione da parte deldei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notiziaprima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell’ufficio, Giuseppe Chiné, ha chiesto copiacorrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Lo apprende l’ANSA da fonti calcistiche. L'articoloe il: laun’inchiesta proviene da Anteprima24.it.

