Mose | Commissaria Spitz | buona la prima | ora attenzione ai prossimi step

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo laattivazione di sabato, ladel, Elisabetta, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto in un’intervista al Gazzettino: “mi ha trasmesso grande commozione”.però guarda avanti, aiche serviranno per aiutare la città di Venezia ad affrontare la questione acqua alta – “riprendere le opere che sono state lasciate indietro, come ad esempio interventi edili, il Piano Europa e la ridondanza, questa importantissima” – perché sottolinea la, “il, come altre opere, deve funzionare in parallelo, deve avere un sistema ‘gemello’ per garantire la piena ...