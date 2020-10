Mazzette al cimitero, gli impiegati comunali e il ruolo della Reset: 'Ai Rotoli comandano loro' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Fino a 800 euro per avere una sepoltura ai Rotoli', arrestato ex direttore del cimitero 2 ottobre 2020 Orlando revoca l'incarico al nuovo direttore dei Rotoli: 'Ha ostacolato le mie ordinanze' 2 ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Fino a 800 euro per avere una sepoltura ai', arrestato ex direttore del2 ottobre 2020 Orlando revoca l'incarico al nuovo direttore dei: 'Ha ostacolato le mie ordinanze' 2 ...

fattoquotidiano : Corruzione, arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo: “Mazzette da 800 euro in cambio di loculi” - PalermoToday : Mazzette al cimitero, gli impiegati comunali e il ruolo della Reset: 'Ai Rotoli comandano loro'… - corrmezzogiorno : #Palermo «Mazzette» per sepolture, arrestato ex direttore cimitero - GeaPilato : RT @LaNotiziaTweet: La cricca del cimitero di #Palermo. Mazzette per farsi seppellire. Arrestato l’ex direttore del campo santo comunale. I… - mixc7 : RT @LaNotiziaTweet: La cricca del cimitero di #Palermo. Mazzette per farsi seppellire. Arrestato l’ex direttore del campo santo comunale. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzette cimitero Mazzette al cimitero, gli impiegati comunali e il ruolo della Reset: "Ai Rotoli comandano loro" PalermoToday Mazzette al cimitero, gli impiegati comunali e il ruolo della Reset: "Ai Rotoli comandano loro"

Nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Cosimo De Roberto emerge che i dipendenti dei Servizi cimiteriali sarebbero stati al corrente dell'andazzo: anziché coordinare le tumulazioni si sarebbero ...

Mazzette per avere una tomba ai Rotoli, interrogato l'ex direttore: "Mai preso soldi"

Cosimo De Roberto, finito ai domiciliari venerdì con le accuse di corruzione, concussione e peculato davanti al gip ha negato di aver intascato tangenti per accelerare i tempi di sepoltura delle salme ...

Nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Cosimo De Roberto emerge che i dipendenti dei Servizi cimiteriali sarebbero stati al corrente dell'andazzo: anziché coordinare le tumulazioni si sarebbero ...Cosimo De Roberto, finito ai domiciliari venerdì con le accuse di corruzione, concussione e peculato davanti al gip ha negato di aver intascato tangenti per accelerare i tempi di sepoltura delle salme ...